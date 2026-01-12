इंडिया आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, खास सहयोगी सर्जियो गोर बोले- 'दोस्तों में कई बार असहमति...'

भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला बयान दिया है. राजदूत गोर ने कहा कि ट्रंप जल्द ही इंडिया आ सकते हैं. उन्होंने कूटनीतिक गहराई पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत न केवल साझा हितों से बंधे हैं, बल्कि इनके संबंध सर्वोच्च स्तर पर आधारित हैं. उन्होंने कहा कि असली दोस्तों के बीच आपस में असहमति होती रहती है, लेकिन वे हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं.

गोर ने भारतीय लोगों की लचीली क्षमता, नवाचार और आध्यात्मिकता की सराहना की और पूरे देश की यात्रा करने की इच्छा जताई.

राजदूत गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (Trade Deal) को लेकर अगली बातचीत कल होगी. उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका 'खास दोस्त' बताया.

सर्जियो ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि भारत अगले महीने 'पॉक्स सिलिका' (PaxSilica) पहल में एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा. यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है, जिसका मकसद खनिज पदार्थों, सेमीकंडक्टर, एआई विकास और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सुरक्षित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है.

सर्जियो गोर के मुताबिक, दोनों देशों के बीच व्यापार के अलावा सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर्स में भी सहयोग जारी रहेगा. उन्होंने इस साझेदारी को इस सदी की सबसे परिणामी वैश्विक भागीदारी बनाने का संकल्प जताया है.

क्या है पॉक्स सिलिका और भारत की भूमिका?

राजदू़त सर्जियो गोर ने 'पॉक्स सिलिका' (PaxSilica) को एक वैश्विक इनोवेशन-ड्रिवन सप्लाई चेन बताया. यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा इनपुट, सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स को जोड़ती है. पिछले महीने जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इज़रायल इसमें शामिल हुए थे. अब भारत को अगले महीने पूर्ण सदस्य के रूप में बुलाया गया है. गोर के मुताबिक, नई तकनीक को अपनाने के साथ भारत और अमेरिका का मिलकर काम करना अनिवार्य है.

ट्रेड डील और कूटनीति का नया पैमाना

लंबे वक्त से इंतजार की जा रही ट्रेड डील पर अपडेट देते हुए राजदूत ने कहा कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि कल इस पर अगली महत्वपूर्ण कॉल होगी. सर्जियो गोर ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की थी. उन्होंने ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती का जिक्र किया. गोर ने कहा कि 2013 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. उन्होंने बताया कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने हजारों संघीय नियुक्तियों (US Attorneys से राजदूतों तक) की जिम्मेदारी संभाली थी.

