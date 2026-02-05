scorecardresearch
 
डंकी रूट पर सख्ती के बीच अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन का आंकड़ा सामने आया, सरकार ने संसद में बताया

भारत सरकार ने संसद में बताया कि साल 2025 में अमेरिका ने कितने अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया. इसके साथ ही भारत ने डिपोर्टेशन के दौरान जो अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ किया गया उसपर आपत्ति ज़ाहिर की है. मानव तस्करी और फर्जी एजेंटों पर सरकार की कार्रवाई का भी ब्यौरा दिया गया.

डिपोर्टेशन के दौरान मानवीय व्यवहार पर भारत ने अमेरिका से जताई थी आपत्ति (File Photo: ITG)
