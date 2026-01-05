वृंदावन में RSS की राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी की मीटिंग, मोहन भागवत मथुरा पहुंचे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए, रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे. वे सात दिनों तक वृंदावन में रहेंगे.

हफ़्ते भर चलने वाली इस बैठक के पहले दिन चार सेशन होंगे. इस दौरान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के 38 पदाधिकारी संगठन के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश भर के गांवों में RSS द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इन कार्यक्रमों के ज़रिए संगठन का संदेश हर शख्स तक पहुंचाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा.

शामिल होंगे 4 राज्यों को CM

मीटिंग में राज्यों से पलायन, सामाजिक सद्भाव और पड़ोसी देशों में अशांति और हिंसक घटनाओं पर भी चर्चा होगी. सूत्रों ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री मोहन भागवत से बातचीत करने के लिए आ सकते हैं.

