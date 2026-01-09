scorecardresearch
 
इस बार रविवार को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानिए सत्र का पूरा शेड्यूल

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी (रविवार) को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को अभिभाषण देंगी.

दो चरणों में होगा बजट सत्र और 2 अप्रैल तक चलेगी कार्यवाही (Photo- ITG)
दो चरणों में होगा बजट सत्र और 2 अप्रैल तक चलेगी कार्यवाही (Photo- ITG)

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और दो चरणों में आयोजित किया जाएगा.

सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी. इसके अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करेगा.

रिजिजू ने X पर एक पोस्ट में कहा, "भारत सरकार की सिफारिश पर, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है. यह सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से शुरू होगी, जो सार्थक बहस और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

यह भी पढ़ें: वॉर मोड में ट्रंप! अमेरिका का मिलिट्री बजट बढ़ाकर किया इंडियन इकोनॉमी के 36% के बराबर

सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा, जिसके बाद 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा चरण चलेगा. रविवार को बजट की परंपरा आमतौर पर रविवार को संसद की कार्यवाही नहीं होती, लेकिन बजट की महत्ता को देखते हुए सरकार ने 1 फरवरी (रविवार) को ही इसे पेश करने का निर्णय लिया है. सरकार के मुताबिक, यह सत्र नीतिगत बहस और जनहित से जुड़े फैसलों के लिए अहम रहेगा.

