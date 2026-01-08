वॉर मोड में ट्रंप! अमेरिका का मिलिट्री बजट बढ़ाकर किया इंडियन इकोनॉमी के 36% के बराबर

US Military Budget Expansion by Donald Trump: दुनिया का सबसे ताक़तवर मुल्क अमेरिका अब अपने रक्षा बजट में बड़ा इजाफा करने जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि साल 2027 के लिए रक्षा बजट 1 ट्रिलियन डॉलर नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगा. यह बड़ा फैसला ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए सार्वजनिक किया. यह बजट भारत के इकोनॉमी के 36 फीसदी है.

और पढ़ें

अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि यह फैसला उन्होंने सीनेट, कांग्रेस, मंत्रालयों और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ गहन और लंबी चर्चा के बाद लिया है. मौजूदा समय की परिस्थितियां बहुत नाजुक और जोखिम भरी हैं, इसलिए अमेरिका की सुरक्षा को सुप्रीम प्रायोरिटी देना आवश्यक है.

‘ड्रीम मिलिट्री’ बनाने का दावा

ट्रंप का मानना है कि बढ़े हुए रक्षा बजट से अमेरिका को वह "ड्रीम मिलिट्री" बनाने में मदद मिलेगी, जिसकी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी. उनका दावा है कि यह बजट अमेरिकी सेना को किसी भी विदेशी चुनौती का सामना करने में क्षमतावान बनाएगा और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा.

टैरिफ नीति को बताया बढ़े बजट की वजह

उन्होंने इस बजट के इजाफा के पीछे प्रमुख कारण के रूप में टैरिफ नीति को बताया. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ से देश को भारी आय हुई है, जिससे अब अमेरिका न केवल अपने लोन को कम कर सकता है, बल्कि एक मजबूत सैन्य ताकत भी खड़ी कर सकता है. साथ ही, मध्यम वर्ग के देशभक्त नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की क्षमता भी अमेरिका के पास है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इंडिया की अगुवाई वाले सोलर अलायंस समेत 65 इंटरनेशनल संगठनों से अलग हुआ अमेरिका

बाइडेन प्रशासन की नीतियों पर हमला

ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रशासन की आर्थिक नीतियों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि पिछली सरकार के समय ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल था. उन्होंने टैरिफ से प्राप्त कमाई को अमेरिका की आर्थिक मजबूती का आधार बताया.

पहले भी बढ़ चुका है अमेरिकी रक्षा बजट

इससे पहले दिसंबर में अमेरिकी सीनेट ने 2026 के लिए 901 अरब डॉलर का रक्षा बजट पारित किया था. अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी भविष्य में सैन्य क्षमता, तकनीकी विकास और वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खर्च बढ़ाने के संकेत दिए हैं. ट्रंप का यह नया फैसला अमेरिका की रक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

भारत की जीडीपी के 36 फीसदी के बराबर होगा बजट



IMF के अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है. इस आधार पर अमेरिका का रक्षा बजट 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर होता है तो यह भारत की जीडीपी का 35.89 फीसदी होगा.

इनपुट: अल जजीरा और रॉयटर्स

---- समाप्त ----