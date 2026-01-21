'हिंदू धर्म पर स्पष्ट हमला...', उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान को मद्रास HC ने बताया हेट स्पीच

तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर चल रही सियासी और कानूनी बहस के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि मंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का अर्थ जनसंहार की ओर इशारा करता है और यह हेट स्पीच की श्रेणी में आती है.

और पढ़ें

यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सवाल उठाए गए थे. आलोचकों ने मंत्री की टिप्पणी को सनातन धर्म का पालन करने वालों के खिलाफ ‘जनसंहार’ का आह्वान बताया था. हालांकि उदयनिधि स्टालिन ने बाद में इस व्याख्या को खारिज करते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'हाथ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा', कांग्रेस-TVK गठबंधन की अटकलों के बीच उदयनिधि की टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, “यदि यह कहा जाए कि सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सही शब्द ‘जनसंहार’ है. यदि सनातन धर्म को एक धर्म माना जाए, तो यह ‘रिलिजिसाइड’ यानी धर्म के विनाश की श्रेणी में आएगा.”

Advertisement

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की भाषा लोगों के उन्मूलन की ओर इशारा करती है, चाहे वह किसी भी तरीके से हो, जिसमें इकोसाइड, फैक्टोसाइड और कल्चरसाइड जैसे रूप शामिल हैं.

कोर्ट ने तमिल भाषा में इस्तेमाल किए गए शब्द ‘सनातन ओझिप्पु’ की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका स्पष्ट अर्थ सांस्कृतिक जनसंहार या संस्कृति के उन्मूलन से जुड़ा है. ऐसे में मंत्री के बयान पर सवाल उठाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को हेट स्पीच नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें: 'न तो ED और ना ही PM से डरते हैं...', CM स्टालिन के नीति आयोग की बैठक अटेंड करने पर बोले उदयनिधि

इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने कोर्ट की टिप्पणी को अपने आरोपों की पुष्टि बताया है, जबकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. फिलहाल यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है.

---- समाप्त ----