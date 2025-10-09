scorecardresearch
 

'हाथ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा', कांग्रेस-TVK गठबंधन की अटकलों के बीच उदयनिधि की टिप्पणी

उदयनिधि स्टालिन ने डिंडीगुल कार्यक्रम में कांग्रेस को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिह्न हाथ का ज़िक्र किया. इस टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस-टीवीके गठबंधन की अटकलें तेज़ हो गई. उदयनिधि ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका आशय भरोसे और समर्थन से था, न कि किसी पार्टी संकेत से.

उदयनिधि के बयान से सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है (Photo: PTI)
तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने डिंडीगुल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को लेकर एक बयान देकर सियासी चर्चा छेड़ दी. इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मुझे इस बात का ज़रा भी भरोसा नहीं था कि मैं मंच तक पहुंच पाऊंगा. मुझे संदेह था कि मैं अपने 'हाथों' के साथ आऊंगा भी या नहीं. लेकिन 'हाथ' हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा. 

कांग्रेस सांसद जोथिमणि की मौजूदगी में की गई इस टिप्पणी ने सभी का ध्यान खींचा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिह्न हाथ का ज़िक्र किया. दरअसल, अटकलें लगाई जा रही थीं कि कांग्रेस, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रही है.

उदयनिधि ने बाद में स्पष्ट किया कि मैं अपने हाथ और आप सभी पर 'नम्बिकई' (भरोसे) के बारे में बात कर रहा था. हालांकि उनके बयान से लगा कि उन्होंने किसी राजनीतिक संदेश को कम करके आंका. उनकी इस टिप्पणी ने तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस-टीवीके गठबंधन की चर्चाओं को हवा दे दी है. 

उदयनिधि की ये टिप्पणी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा आजतक के साथ एक विशेष बातचीत में एक्टर विजय की उस टिप्पणी के कुछ हफ़्ते बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विजय तमिलनाडु में विपक्षी INDIA ब्लॉक को चुनौती देने वाली मुख्य ताकत के रूप में उभर रहे हैं.

मणिकम टैगोर ने कहा था कि कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति का सम्मान करती है, और कहा कि INDIA ब्लॉक 2026 में तमिलनाडु में होने वाले चुनावों में स्पष्ट जीत के प्रति आश्वस्त है.

