TMC पार्षद की पिटाई से 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत! पार्टी ने 6 साल के लिए किया निलंबित

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने उत्तर 24 परगना जिले के नॉर्थ बैरकपुर नगर पालिका के पार्षद रवींद्र नाथ भट्टाचार्य को एक बुजुर्ग की कथित पिटाई से मौत के मामले में छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है. आरोप है कि 80 साल के तुलसी अधिकारी की मौत अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर हुए विवाद में टीएमसी पार्षद के लात मारने से हुई. पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया. टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने कहा कि पार्टी ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. उन्होंने साफ कहा कि आरोपी को तत्काल प्रभाव से छह साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है और कानून अपना काम करेगा.

भौमिक ने कहा कि पार्टी किसी भी तरह से इस तरह की घटना में शामिल लोगों को संरक्षण नहीं देगी. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 80 वर्षीय तुलसी अधिकारी के रूप में हुई है. आरोप है कि वार्ड नंबर 23 में अपने घर के सामने हो रहे कथित अवैध निर्माण का विरोध करने पर पार्षद रवींद्र नाथ भट्टाचार्य ने उनकी पिटाई कर दी. घटना 7 फरवरी को हुई, जिसके बाद तुलसी अधिकारी मौके पर ही गिर पड़े. उन्हें तुरंत बैरकपुर कैंटोनमेंट स्थित जगदीश चंद्र बोस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया.

बैरकपुर के मणिरामपुर इलाके के रहने वाले तुलसी अधिकारी के घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. उनके परिवार का आरोप है कि यह गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन लग रहा था, इसलिए तुलसी अधिकारी ने नगर पालिका में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उस घटना के चलते रविवार को न्यू बैरकपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 के पार्षद रवींद्र नाथ भट्टाचार्य मौके पर आए. आरोप है कि पार्षद ने तुलसी अधिकारी के बेटे हेमंत अधिकारी को पीटना शुरू कर दिया. परिवार का दावा है कि बेटे की पिटाई की खबर पाकर तुलसी अधिकारी दुकान से बाहर निकले. उस समय उन्हें भी लात मारी गई. वह जमीन पर गिर गए और उन्हें गंभीर चोट लग गई. उन्हें बैरकपुर कैंटोनमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हालांकि गिरफ्तारी से पहले रवींद्र नाथ भट्टाचार्य ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था. उन्होंने दावा किया था कि इस घटना में उन पर ही हमला किया गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और टीएमसी पार्षद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.

