नितिन नबीन के आते ही बीजेपी को साउथ में मिला नया साझेदार, दिनाकरन की पार्टी होगी NDA में शामिल

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के प्रमुख टीटीबी दिनाकरण (TTV Dhinakaran) बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने जा रहे हैं. वे केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता पीयूष गोयल से मिलने वाले हैं. आज पीयूष गोयल का तमिलनाडु दौरा भी हो रहा है. ऐसे में सूबे में बड़े राजनीतिक फेरबदल की खबरें आ रही हैं.
तमिलनाडु विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 10 मई 2026 को खत्म हो रहा है. डीएमके के नेता स्टालिन की परीक्षा होनी है, तो AIADMK भी अपनी वापसी के लिए बेताब, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है.
साल 2021 के चुनाव में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने राज्य की कुल 234 में से 133 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी, DMK के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 18 सीटे जीती थीं. सूबे की सत्ता पर 10 सालों तक काबिज रही AIADMK महज 66 सीटें जीत पाई थी. AIADMK के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी चार सीटें पाई थी.
सूबे में त्रिकोणीय लड़ाई...
इस बार के सियासी हालत बदल गए हैं. इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक में ही नहीं बल्कि तीसरा फ्रंट भी मैदान में है. तमिल एक्टर थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेट्ट्री कज़गम बनाकर डीएमके बनाम AIADMK की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है. ऐसे में देखना है कि स्टालिन कैसे सत्ता पर दोबारा काबिज होते हैं.