हर बूथ पर फोकस, डोर-टू-डोर कैंपेन... तमिलनाडु में नितिन नबीन ने BJP वर्कर्स को दिया 2026 का असाइनमेंट

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को तमिलनाडु में पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले 90 दिनों तक बूथ स्तर पर सघन अभियान चलाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और शासन की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करने और राज्य में एनडीए सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए होगा.

सिंगनल्लूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा देश की एकमात्र पार्टी है, जहां जमीनी स्तर का वर्कर भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है. उन्होंने कहा, 'भाजपा में बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मंडल स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच सकता है. यह भाजपा की संगठनात्मक ताकत और नेशन फर्स्ट विचारधारा का परिणाम है.'

बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक एकता भाजपा की ताकत

नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मजबूत और एकजुट संगठनात्मक संरचना है, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर महीने बूथ स्तर पर सामूहिक रूप से ‘मन की बात’ सुनें, जिससे संगठनात्मक मजबूती और वैचारिक स्पष्टता बढ़े.

90 दिन डोर-टू-डोर अभियान चलाने का आह्वान

डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए नितिन नबीन ने उस पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि डीएमके ने सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का बार-बार अपमान किया है. उन्होंने घोषणा की कि भाजपा राज्यभर में डीएमके सरकार की विफलताओं के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेगी. इसके तहत शक्ति केंद्रों पर हस्ताक्षर अभियान, धरना-प्रदर्शन और विधायकों के खिलाफ विरोध मार्च निकाले जाएंगे. उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगले 90 दिनों तक हर दिन कम से कम 10 घरों तक पहुंचें और NDA के पक्ष में समर्थन जुटाएं. उन्होंने कहा, 'यह समय घर बैठने का नहीं है. यह सामूहिक जिम्मेदारी है.'

नितिन नबीन ने किए मंदिर दर्शन और जनसंपर्क

नितिन नबीन ने नीलांबुर के अचंकुलम गांव में ‘विकसित भारत G-RAM G’ कानून पर चर्चा के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार और विकास कार्यों की योजना बनाने की सीधी शक्ति दी गई है. उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और केंद्र से भेजा गया हर रुपया सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है.

नितिन नबीन ने पेरूर पटीश्वरर मंदिर और मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने ‘नम्मा ऊरु मोदी – पोंगल समारोह’ में हिस्सा लेकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. इस मौके पर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, के. अन्नामलाई समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. अपने संबोधन के अंत में नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, एकता और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि तमिलनाडु को विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके और एनडीए सरकार का सपना साकार हो.

