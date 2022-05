ताजमहल पर विवादों के बीच एलॉन मस्क का ट्वीट, लोग दिखाने लगे मंदिरों की खूबसूरती

दुनिया के 7 अजूबों में एक यानी ताजमहल इस वक्त अलग वजहों से सुर्खियों में है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का एक नेता ताजमहल के इतिहास को लेकर अदालत पहुंचा है. दावा ये है कि ताजमहल का सत्य 22 कमरों के अंदर बंद है, ये कमरे खुलेंगे तो एक अलग सच सामने आएगा. इस बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का ताजमहल को लेकर एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने सोमवार यानी 9 मई को किया था.

हाल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने वाले टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ताजमहल को लेकर 9 मई को ट्वीट करके कहा, 'यह आश्चर्यजनक है, मैंने 2007 में दौरा किया और ताजमहल भी देखा था, जो वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है.' एलन मस्क ने यह ट्वीट एक फोटो के रिप्लाई में किया था, जिसे आगरा के लाल किले का बताया जा रहा था. एलन मस्क के ट्वीट पर कमेंट की बाढ़ आ गई और लोग उन्हें देश के मंदिरों की खूबसूरती के बारे में बताने लगे.

It is amazing. I visited in 2007 and also saw the Taj Mahal, which truly is a wonder of the world.

ताजमहल में शिवमंदिर को लेकर विवाद

दरअसल, दुनिया की सबसे खूबसूरत धरोहरों में से एक ताजमहल के इतिहास पर विवाद है. ताजमहल में शिव मंदिर का मामला फिर से गर्म हो गया. बकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अर्जी दायर की गई है. याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरों से जुड़े राज से पर्दा उठाने की मांग की गई है. बड़ी बात ये है कि ताजमहल में मंदिर होने के दावे को हवा बीजेपी नेता ने दी है.

