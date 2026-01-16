करिश्मा कपूर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची संजय कपूर की पत्नी, उद्योगपति की बहन ने बताया 'प्रेशर टैक्टिस'

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को नोटिस जारी किया है. दरअसल, संजय कपूर से जुड़े संपत्ति विवाद में उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर करिश्मा और संजय कपूर के बीच 2016 में हुए तलाक के समझौते की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं. शुक्रवार को जस्टिस ए. एस. चंदूरकर की पीठ ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

इस पर अब संजय कपूर के परिवार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. मुंबई में संजय कपूर की बहन मंधिरा कपूर स्मिथ ने प्रिय कपूर के कदम पर सवाल उठाते हुए इसे मामले को भटकाने की कोशिश करार दिया है. मंधिरा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनके भाई संजय कपूर चाहते कि करिश्मा कपूर से जुड़ा तलाक समझौता प्रिय कपूर के साथ साझा किया जाए, तो वे अपने जीवनकाल में ही ऐसा कर चुके होते.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने जब मंधिरा कपूर से प्रिय कपूर से जुड़े कुछ सोशल मीडिया दावों और कथित रिपोर्ट्स के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “बिना आग के धुआं नहीं होता. जाहिर है कि इन बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है. अब यह देखना है कि इसे किस तरह से दबाने या ढकने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच सामने आएगा और वह सामने आ ही रहा है.”

प्रिय कपूर द्वारा 2016 में सुप्रीम कोर्ट में हुए करिश्मा कपूर और सुंजय कपूर के तलाक से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगे जाने पर मंधिरा कपूर ने इसे साफ तौर पर दबाव की रणनीति बताया. उन्होंने कहा, “यह पूरी कोशिश इस बात से ध्यान हटाने की है कि असल में क्या चल रहा है. अगर मेरे भाई सुंजय कपूर चाहते कि ये दस्तावेज प्रिय कपूर के साथ साझा किए जाएं, तो वे अपनी शादी के दौरान ही ऐसा कर चुके होते. मुझे समझ नहीं आता कि जब ये कागजात पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं, तो अब यह सब क्यों किया जा रहा है.”

मंधिरा कपूर ने तलाक की गोपनीयता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, “तलाक एक निजी मामला होता है. इस मामले में बच्चे भी शामिल हैं. यह कोई ऐसा तलाक नहीं है जिसमें संतान न हो. ऐसे में यह किसी तीसरे व्यक्ति का विषय नहीं हो सकता. दो लोगों के बीच हुए समझौते को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाना गलत है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके भाई ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को परिवार से साझा नहीं किया था और उसके पीछे कोई कारण रहा होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे संपत्ति विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंधिरा कपूर ने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूं कि अदालत का फैसला सही के पक्ष में आए. मुझे लगता है कि सबको पता है कि असल में क्या हो रहा है.”

