सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल- चीन से विवाद पर श्वेत पत्र क्यों नहीं लाती सरकार? युद्ध ही ठीक करेगा हालात!

भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हो रही है, कुछ मुद्दों पर सहमति बनती है लेकिन कोई ठोस नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मसले पर केंद्र सरकार से ही सवाल किया है और श्वेतपत्र लाने की बात कह दी है.



भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि चीन के साथ जारी विवाद के मसले पर श्वेत पत्र लाने में क्या दिक्कत है? परेशानी है कि सीमा पर हमारी नई स्थिति एक नया यथास्थिति की ओर बढ़ रही है. अब सिर्फ लड़ाई ही इसे पहले की स्थिति में ला सकता है, क्या भारत तैयार है?

What is the difficulty in issuing a White Paper on the stand off with China? The difficulty is the truth about our present position which is heading for becoming a new status quo. Only a war can rectify it to status quo ante. Is India ready for it?