सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट- संसद के पटल पर साफ करें PM, लद्दाख में पहले जैसी स्थिति लागू होगी

कोरोना वायरस के संकट और सीमा पर चीन की मिल रही चुनौती के बीच सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो गया है. मॉनसून सत्र में कई मसलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर चीन का मसला उठाया है. स्वामी ने मांग की है कि पीएम मोदी को संसद के पटल पर चीन पर स्थिति साफ कर देनी चाहिए.



सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज संसद के पटल पर ये साफ कर देंगे कि सरकार लद्दाख में 18 अप्रैल से पहले की स्थिति लागू करेगी और चीनी सैनिकों को पीछे भेजा जाएगा.



राज्यसभा सांसद ने साथ ही लिखा कि उन्हें विदेश मंत्री के द्वारा किए गए पांच प्वाइंट के एग्रीमेंट पर भी सफाई देनी चाहिए, जो अबतक चुप हैं.

I hope the PM today on the floor of Parliament makes it clear that Government is committed to Status Quo Ante in Ladakh which means the Chinese troops must withdraw back to the pre-April 18th position. He must therefore correct the FMs 5 point agreement which was silent on this.