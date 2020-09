भारत-चीन समझौते पर सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल, पूछा- कब से पीछे हटेंगे चीनी सैनिक

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर तनाव के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है. पिछले 5 महीने से जारी एलएसी विवाद के बीच ये एक अहम बैठक थी. इस दौरान पांच सूत्रीय सहमति बनी है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठा दिया है.

सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा कि क्या आप कृपया इस संयुक्त वक्तव्य का सरल अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं ताकि मैं यह जान सकूं कि क्या चीनी सैनिक 1993 से या फिर 18 अप्रैल, 2020 से लद्दाख में एलएसी के कब्जे वाले इलाकों से हटने को तैयार हो गए हैं? डिसएंगेजमेंट का मतलब यथास्थिति को बहाल रखना नहीं है.

Could you please translate this joint statement into simple English so that I can know if the Chinese have agreed to withdraw from accross LAC occupied areas in Ladakh since 1993 or at least since April 18, 2020? Disengagement does not mean Status Quo Ante