scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वोटर लिस्ट विवाद: सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया जवाब, अब 21 फरवरी को सुनवाई

भारत की बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित तौर पर नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर जवाब दाखिल कर दिया है. अब इस मामले में अदालत 21 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी. (File photo)
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी. (File photo)

नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज पर विवाद को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर लिखित जवाब पेश किया है. इस मामले में सोनिया गांधी की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे पर अदालत अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी.

यह रिवीजन पिटीशन वकील विकास त्रिपाठी की ओर से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है. इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम इससे पहले ही 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया था. याचिका में सवाल उठाया गया था कि जब उस समय उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी तो 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम किस आधार पर शामिल किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

शशि थरूर ने कांग्रेस के भीतर उठे विवादों पर पहली बार खुलकर दी सफाई (Photo: PTI)
हाईकमान से नाराजगी या फिर... सोनिया गांधी के घर पर हुई मीटिंग में नहीं पहुंचे थरूर, बताई ये वजह
Nasimuddin Siddiqui
नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने से राहुल गांधी को यूपी में कितना फर्क पड़ेगा?
सबरीमाला गोल्ड केस में कांग्रेस पर बीजेपी का सीधा हमला (Photo: ITG)
सबरीमाला गोल्ड केस: बीजेपी ने मुख्य आरोपी से मुलाकात पर सोनिया गांधी से जवाब मांगा
Sonia Gandhi and Rahul Gandhi
कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ संग्राम', सोनिया गांधी ने जारी किया VIDEO
कर्नाटक सरकार ने 2024-25 में नेशनल हेराल्ड को ₹99 लाख का Ad फंड दिया.
कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए सबसे ज्यादा Ad फंड, सूबे में ज़ीरो है सर्कुलेशन

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि वर्ष 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था. ऐसे में सवाल यह उठाया गया कि अगर नाम सही तरीके से शामिल था तो फिर उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी.

Advertisement

याचिका में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया कि जब सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त की, उससे पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. याचिका में आशंका जताई गई कि क्या इसके लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था.

मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद इस फैसले को रिवीजन पिटीशन के जरिए चुनौती दी गई है. अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के जवाब पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement