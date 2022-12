Sonia Gandhi Birthday: सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन आज, राजस्थान में परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन, पीएम मोदी ने दी बधाई

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी. सोनिया गांधी अभी राजस्थान में हैं. सवाई माधोपुर के रणथंभौर में आज उनके जन्मदिन को लेकर तैयारियां चल रही हैं. इससे पहले सोनिया गांधी ने गुरुवार को अपने परिवार के साथ रणथंभौर टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी. पीएम मोदी ने उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

Birthday greetings to Smt. Sonia Gandhi Ji. Praying for her long and healthy life.

नितिन गडकरी ने सोनिया गांधी को दीं शुभकामनाएं

Birthday greetings to Smt. Sonia Gandhi Ji. May you be blessed with good health and long life.