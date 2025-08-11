'लोकतंत्र को संदेहों की वजह से खतरे में नहीं डाला जा सकता...', प्रोटेस्ट में शामिल शशि थरूर बोले

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दल आज मार्च कर रहे हैं. ये मार्च संसद भवन के मकर द्वार से लेकर चुनाव आयोग तक निकाला जा रहा है. इस मार्च में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. शशि थरूर ने कहा कि जब तक लोगों के मन में चुनाव की निष्पक्षता को लेकर संदेह रहेगा, तब तक यह चुनाव आयोग की साख को नुकसान पहुंचाता रहेगा. जैसे ही इन संदेहों को दूर कर दिया जाएगा, आयोग की साख और उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी. चुनाव आयोग का अपना हित इन्हीं सवालों का समाधान करने में है. #WATCH | Congress MP Shashi Tharoor says, "As long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be… https://t.co/BaEU00fr0Y pic.twitter.com/OBx9dSps3s — ANI (@ANI) August 11, 2025 उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुद्दा काफी सरल है. राहुल गांधी ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं तो उनके गंभीर जवाब देने जरूरी है. चुनाव आयोग की ना सिर्फ देश के प्रति जिम्मेदारी है बल्कि यह आयोग की भी खुद की जवाबदेही है कि चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर लोगों के दिमाग में किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए. देश पूरे देश के लिए मायने रखते हैं. ---- समाप्त ----

Advertisement

At the INDIA bloc MPs’ protest today. We are all asking why @ECISVEEP could not give serious answers to the serious questions raised by @RahulGandhi, rather than insisting on formalities like an oath and an affidavit (when the data cited is all the EC’s own data anyway). It is… pic.twitter.com/E1Ptve3gzQ — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 11, 2025

थरूर ने कहा कि हमारा लोकतंत्र इतना बेशकीमती है कि इसे इन संदेहों के कारण खतरे में नहीं डाला जा सकता कि कहीं दोबारा मतदान तो नहीं हुआ, कहीं एक से अधिक पते तो नहीं हैं या कहीं फर्जी वोट तो नहीं पड़े. अगर लोगों के मन में संदेह हैं, तो उनका समाधान किया जाना चाहिए. इन सवालों के जवाब हो सकते हैं, लेकिन वे जवाब विश्वसनीय तरीके से दिए जाने चाहिए. चुनाव आयोग से मेरी यही एकमात्र अपील है कि आयोग इन सवालों को सुने और उनका समाधान करे.

