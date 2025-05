PAK की पोल खोलने 2 और दल रवाना, थरूर की अगुवाई में डेलिगेशन US और पांडा की टीम सऊदी अरब निकली

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों की दो और टीमें विदेश दौरे के लिए शुक्रवार रात रवाना हो गईं. दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी, वहीं बीजेपी सांसद जय बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों की एक टीम खाड़ी देशों के लिए रवाना हुई. शशि थरूर और उनकी टीम संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया सहित पांच देशों की यात्रा करेगी.

दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में शशि थरूर ने कहा, 'हमें अपने देश के लिए और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया के लिए आवाज उठानी होगी. हमें विश्व को यह संदेश देने की आवश्यकता है कि हम चुपचाप आतंकवाद का दंश नहीं झेलेंगे और जवाब देंगे. हम नहीं चाहते कि दुनिया आतंकवाद से सिर्फ इसलिए आंखें फेर ले क्योंकि यह सिर्फ हम झेल रहे हैं. हम नहीं चाहते कि उदासीनता सच्चाई पर विजय प्राप्त करे. यह शांति का मिशन है, उम्मीद का मिशन है. हम वहां लोगों को अपने अनुभव बताने जा रहे हैं, हमने जो किया वो क्यों किया और भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रवैया क्या होगा. हम लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि पिछले कई सालों से हम क्या झेल रहे हैं.'

Members of the delegation that i have the privilege to lead, embarking at Delhi Airport just now. Others will join us en route. pic.twitter.com/km4qWX1qOu