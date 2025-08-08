scorecardresearch
 

शशि थरूर ने स्कूल के 'बदमाश' बच्चे से की ट्रंप की तुलना, डेड इकोनॉमी वाले तंज पर दिया ये जवाब

भारत को ट्रंप से कैसे डील करना चाहिए इसे लेकर शशि थरूर ने सरकार को सलाह दी. उन्होंने कहा, 'हर हाल में दिमाग शांत रखें, अगले तीन हफ्तों तक बातचीत करने की पूरी कोशिश करें और अमेरिकियों को समझाएं कि हमने कुछ सीमाएं क्यों तय कर रखी हैं.

तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर. (File Photo: PTI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'डेड इकोनॉमी' कहने पर  कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने रिपब्लिकन नेता की तुलना 'स्कूल में धौंस जमाने वाले बदमाश बच्चे से की' और कहा कि उन्होंने गलत देश को टारगेट कर लिया है. 

इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि भारत को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा है और इसे लेकर कोई सौदेबाजी नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ट्रंप का भारत से इस तरह बात करना सही है. भारत में सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो- देश के आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकती.'

यह भी पढ़ें: 'ट्रंप की 50% टैरिफ़ बढ़ोतरी पर भारत दे मुंहतोड़ जवाब...', बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर

भारत शांतचित रहकर अमेरिका से जारी रखे बातचीत

भारत को ट्रंप से कैसे डील करना चाहिए इसे लेकर शशि थरूर ने सरकार को सलाह दी. उन्होंने कहा, 'हर हाल में दिमाग शांत रखें, अगले तीन हफ्तों तक बातचीत करने की पूरी कोशिश करें और अमेरिकियों को समझाएं कि हमने कुछ सीमाएं क्यों तय कर रखी हैं. हमारे देश में 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं. हम उन्हें सब्सिडी वाले अमेरिकी अनाज के साथ बर्बाद नहीं कर सकते, जो हमारे बाजार में भर जाएगा. कृषि को छोड़कर ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां हम कुछ लचीलापन दिखा सकते हैं और कुछ रियायतें दे सकते हैं.'

कृषि छोड़ US को दूसरे क्षेत्रों में ढील दे सकता है भारत

उन्होंने कहा कि भारत कुछ क्षेत्रों में लचीलापन दिखा सकता है, जैसा कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया था, जब नई दिल्ली ने हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क में ढील दी थी. थरूर ने बताया कि इस छूट का अधिकांश भारतीयों पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसी हाई-एंड बाइकें आबादी के एक छोटे से हिस्से की ही पहुंच में हैं. 

यह भी पढ़ें: 'ऐसा कहने के उनके अपने कारण...', राहुल गांधी के बयान पर बोले शशि थरूर, किया था ट्रंप की डेड इकॉनमी वाली बात का सपोर्ट

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निंदनीय भाषा के प्रयोग के बारे में पूछे जाने पर तथा यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझनें में भूल कर दी- विशेष रूप से उनके दूसरे कार्यकाल में, जब नई दिल्ली ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा? शशि थरूर ने क​हा- ट्रंप की 'डेड इकोनॉमी' वाली टिप्पणी किसी स्कूल के उस बदमाश बच्चे की तरह है, जो अपने से छोटे बच्चे को यह कह दे कि 'तुम्हारी मां बदसूरत है', भले ही उसने उस बच्चे की मां को देखा भी न हो.

ट्रंप मनचाही डील के लिए कुछ भी कहेंगे-करेंगे: थरूर

तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'इसे शाब्दिक रूप (ट्रंप के बयान को) से नहीं लिया जाना चाहिए. यह दूसरे व्यक्ति का अपमान करने का एक तरीका है. ट्रंप अपनी अपरंपरागत तरीकों के लिए जाने जाते हैं. वह अपनी मनचाही डील के लिए कुछ भी कहेंगे और करेंगे. लेकिन इसके लिए उन्होंने गलत लक्ष्य (भारत) चुन लिया है.' 

