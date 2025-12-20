असम में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे

असम के होजई जिले में शनिवार सुबह सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से आठ हाथियों की मौत हो गई. जबकि एक हाथी घायल हो गया. इस बात की जानकारी एक फॉरेस्ट अधिकारी ने दी.

और पढ़ें

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में पांच डिब्बे और ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गए. हालांकि किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है. प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन सुबह करीब 2.17 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई.

यह भी पढ़ें: झारखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने 24 घंटे के अंदर कई लोगों को कुचला, 5 की मौत

हादसे के चलते कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट

नागांव डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुभाष कदम ने बताया कि यह घटना होजई जिले के चांगजुरई इलाके में हुई. सूचना मिलते ही कदम और दूसरे फॉरेस्ट अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

यह भी पढ़ें: लातेहार में हाथियों का कहर, 21 साल के आर्यन को कुचलकर मार डाला

हादसे के बाद जमुनामुख-कम्पुर सेक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को UP लाइन से डायवर्ट कर दिया गया है और मरम्मत का काम चल रहा है. सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सैरांग (आइजोल के पास) को आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) से जोड़ती है.

Advertisement

ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि सुबह अचानक उन्हें झटका लगा. जिसके बाद ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और ट्रेन रुक गई. ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. जब नीचे उतरकर देखा गया तो 8 हाथियों के शव पटरी पर थे.

(इनपुट- सरस्वत)

---- समाप्त ----