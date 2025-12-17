झारखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने 24 घंटे के अंदर कई लोगों को कुचला, 5 की मौत

झारखंड में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत पांच लोगों को जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. अधिकारी के मुताबिक रामगढ़ जिले में सिरका जंगल इलाके में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि रांची के अंगारा के जिदू गांव में मंगलवार रात एक 36 साल के व्यक्ति की मौत हो गई.

रामगढ़ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ मरने वालों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. दो क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRTs) और फॉरेस्ट गार्ड इलाके में हाथियों के झुंड की मूवमेंट पर नज़र रख रहे हैं.

कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर को अमित कुमार राजवार (32) को रामगढ़ में तब कुचलकर मार डाला गया, जब वह वीडियो बनाने और सेल्फी लेने के लिए आठ जंगली हाथियों के झुंड के पास गए थे. रामगढ़ और बोकारो जिलों के बॉर्डर इलाकों के जंगलों में झुंड में बंटे करीब 42 हाथी घूम रहे हैं.

अंगारा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज गौतम कुमार राजवार ने बताया कि शनिचरवा मुंडा नाम के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत दो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार के नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा.

