प्रियंका गांधी-रॉबर्ट वाड्रा के समधी-समधन का कांग्रेस हेडऑफिस 'इंदिरा भवन' से क्या है कनेक्शन

गांधी-वाड्रा परिवार में शहनाई बजने वाली है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भांजे यानी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान शादी के बंधने की ओर बढ़ रहे हैं. मंगलवार सुबह सगाई से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद से इस रिश्ते की चर्चा हो रही है. सामने आया है कि रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ रिश्ते में बंधेंगे.

गांधी-वाड्रा परिवार मंगलवार दोपहर ही राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचा तो आने वाले दिनों में फैमिली फंक्शन की अटकलें भी लगाई जाने लगीं. हालांकि अभी तक दुल्हन बनने वाली अवीवा बेग के परिवार को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें दिल्ली बेस्ड कारोबारी इमरान बेग की बेटी बताया जा रहा है. उनकी मां नंदिता बेग इंटीरियर डिजाइनर हैं. इसके अलावा वाड्रा परिवार के समधियों का कनेक्शन कांग्रेस मुख्यालय यानी 'इंदिरा भवन' से भी है.

The Economic times की रिपोर्ट की मानें तो रेहान वाड्रा की गर्लफ्रेंड और होने वाली मंगेतर अवीवा बेग दिल्ली निवासी हैं. अवीवा कारोबारी इमरान बेग और इंटीरियर डिजाइनर नंदिता बेग की बेटी हैं. दोनों परिवारों के बीच वर्षों से करीबी संबंध रहे हैं. खबरों की मुताबिक नंदिता बेग ने कांग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ के इंटीरियर डिज़ाइन में प्रियंका गांधी की मदद की थी.

बता दें कि, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा समेत गांधी-वाड्रा परिवार के अन्य सदस्य मंगलवार को दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए सवाई माधोपुर पहुंचे थे. परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क के पास स्थित होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है. पारिवारिक कार्यक्रमों के तहत रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई का आयोजन किया जाना है. इसके साथ ही गांधी-वाड्रा परिवार नए साल का जश्न भी रणथंभौर में मनाएगा.

रेहान वाड्रा और अवीवा पिछले सात साल से इस रिलेशनशिप में हैं. रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया. रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद सगाई होने जा रही है. वाड्रा परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रेहान की ओर से शादी के प्रस्ताव को अवीवा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया. नए साल से पहले इस खुशहाल रिश्ते की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है.

25 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. 'डार्क परसेप्शन' नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं. कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव रखने वाले रेहान ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है.

वीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है. अवीवा बेग भी रेहान की तरह ही फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं और फोटोग्राफर हैं.

