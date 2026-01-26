'भारत-चीन अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझीदार', गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग ने दी बधाई

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर दुनियाभर के देशों ने बधाई दी है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को पड़ोसी चीन के साथ ही अमेरिका ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझीदार बताते हुए कहा है कि ड्रैगन और हाथी का साथ दोनों देशों के लिए सही विकल्प है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने बधाई संदेश में चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं.

शी जिनपिंग ने कहा है कि यह दोनों देशों की जनता के मूलभूत हितों के अनुरूप हैं, वैश्विक शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा है कि चीन हमेशा मानता है कि अच्छे पड़ोसी, मित्र और साझेदार बनकर एक-दूसरे की सफलता में सहयोग करना, ड्रैगन और हाथी का साथ चीन और भारत के लिए सही विकल्प है.

उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि दोनों देश इस महत्वपूर्ण सहमति पर कायम रहेंगे कि चीन और भारत सहयोग के साझीदार और विकास के अवसर हैं. शी जिनपिंग ने यह आशा जताई है कि चीन और भारत आपसी संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देंगे, रणनीतिक संवाद को मजबूत करेंगे, आदान-प्रदान और सहयोग का विस्तार करेंगे, एक-दूसरे की चिंताओं का समाधान करेंगे. चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा है.

ट्रंप ने भी भेजा बधाई संदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश भेजा है. नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने भारत के गणतंत्र दिवस पर ट्रंप का बधाई संदेश साझा किया है. अपने संदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से भारत सरकार और भारत की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं. अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को बधाई दी. अपने बधाई संदेश में रुबियो ने कहा है कि रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकियों में हमारी करीबी साझेदारी से लेकर क्वॉड के माध्यम से हमारे बहुस्तरीय सहयोग तक, अमेरिका-भारत संबंध हमारे दोनों देशों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए वास्तविक परिणाम दे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हमारे साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूं.

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना सम्मान की बात है. यह भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना का उत्सव है. भारतीय आकाश में अमेरिका निर्मित विमानों को उड़ते देख रोमांचित हूं. यह अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी की मजबूती का शक्तिशाली प्रतीक है.

