Weather Updates: दिल्ली-NCR में ठंड के बीच तेज बारिश, यूपी-हरियाणा में मौसम विभाग का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज (रविवार) तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 03 जनवरी को बारिश (Rain) की संभावना जताई है.

IMD के मुताबिक राजगढ़, अलवर, दौसा, सोनीपत, दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, मोदीनगर, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल समेत कई जगहों पर बारिश का अनुमान है.

Delhi: The national capital receives a spell of rainfall



Visuals from a section of National Highway 24 near Akshardham



The India Meteorological Department (IMD) had predicted thunderstorm and light to moderate rainfall over parts of Delhi and Haryana for today pic.twitter.com/yeS9mcy7rA