Weather Today: उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर जारी, दिल्ली में सुबह-सुबह हुई बारिश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है. इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में आज (शनिवार) सुबह-सुबह हल्की बारिश हुई. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों के अधिकतर इलाकों में 02 जनवरी को बारिश (Rain) की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत, मथुरा, हाथरस, जिंद, पानीपत, करनाल, शामली, सहारनपुर, बागपत, में बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 2 से 5 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. जिससे ठंड (Cold) का प्रकोप और ज्यादा बढ़ सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का कहर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली, यूपी, हरियाणा और आस-पास के राज्यों में अगले 4-5 दिन रुक-रुक कर बारिश होगी. वहीं, 03 जनवरी से दिल्लीवालों को शीतलहर (Cold Wave) का सामना भी करना पड़ेगा.

Delhi: Parts of the national capital receive light spells of rain; visuals from Janpath pic.twitter.com/HSNZeKRPY2

मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली के न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में 2 से 6 जनवरी तक इजाफा होगा. मौसम विभाग ने 2 से 6 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में अगले 3-4 दिन हल्की बारिश होने का अनुमान है. जबकि हिमालयी क्षेत्रों यानी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है.

02-01-2021;0745 IST; Thunderstorm with rain would occur over and adjoining areas of Rewari, Bhiwadi, Manesar, Gurugram, Farukhnagar, Sonipat, Gannaur, Deeg, Mathura, Hathras, Bharatpur, Hansi, Tosham, Jind, Safodon, Panipat, Karnal, Shamli, Kaithal, Narwana, Narnaul pic.twitter.com/gABgZufHeh