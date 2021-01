Delhi Weather Today: साल के पहले दिन की शुरुआत आज राजधानी दिल्‍ली और आसपास के इलाकों में सुबह घने कोहरे के बीच हुई. दिल्‍ली NCR, उत्‍तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आज सुबह से ही कोहरा घना है. बिहार, असम, मेघालय, नगालैण्‍ड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ इलाके घने कोहरे से दबे रहे. रविवार तक मौसम के हालात ऐसे ही बने रहने की उम्‍मीद है.

इंडिया टुडे की डेटा इंटेलीजेंस यूनिट (DIU) ने पहले ही इस पूरे सप्‍ताह मौसम के पूर्वानुमान पैटर्न पर गौर किया था और जानकारी दी थी कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भीषण शीतलहर जारी रहेगी.

