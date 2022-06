Weather Update Today: उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार, जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

Weather Update Today: देशवासियों को गर्मी से निजात मिलती दिख रही है. कई राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दिखी है. स्काईमेट मौसम एजेंसी के मुताबिक अगले 24 घंटे में सिक्किम, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के एक या दो हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है.

क्या रहेगा दिल्ली का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकिम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी.

यहां क्लिक कर पता करें अपने शहर के मौसम का ताजा हाल

जानिए प्रमुख शहरों का तापमान शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान दिल्ली 26.0 42.0 श्रीनगर 12.0 26.0 अहमदाबाद 27.0 42.0 भोपाल 29.0 43.0 चंडीगढ़ 26.0 42.0 देहरादून 22.0 41.0 जयपुर 30.0 43.0 शिमला 21.0 31.0 मुंबई 29.0 33.0 लखनऊ 26.0 43.0 गाजियाबाद 30.0 42.0 जम्मू 28.0 41.0 लेह 8.0 22.0 पटना 29.0 39.0

इन जगहों पर बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी में चक्रवात के आसार बने हुए है. जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर नगालैंड तक ठीक-ठाक बारिश हो सकती है. इसके ्अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में अगले 5 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है.

Rainfall/thunderstorm Forecast & Warnings:

Due to cyclonic circulation over Northwest Bay of Bengal in mid-tropospheric levels; the east­west trough from the cyclonic over Southeast Uttar Pradesh to Nagaland, north­south trough roughly along Long.88°E & to north of Lat.20°N pic.twitter.com/84pKWNMezj

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 2, 2022



जानिए अपने शहरे के मौसम का हाल

राजस्थान में अभी भी हीटवेव के आसार

केरल और कर्नाटक में मॉनसून दस्तक दे चुका है. आने वाले दिनों में मॉनसून के उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना है.अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं. हालांकि राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अभी हीट वेव की संभावनाएं हैं..