scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोहरे से थमी रफ्तार तो एक्शन में आया रेलवे, ट्रेनों को ऑन-टाइम चलाने के लिए बनाया फुलप्रूफ प्लान

कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर न पड़े, इसके लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं. नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधकों और दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारस व प्रयागराज मंडल के डीआरएम को ट्रेनों की रियल टाइम निगरानी और यात्रियों से जुड़े मुद्दों, खासकर कैटरिंग, पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.

Advertisement
X
आईआरसीटीसी में एक वॉर रूम बनाया गया है. (File Photo: ITG)
आईआरसीटीसी में एक वॉर रूम बनाया गया है. (File Photo: ITG)

कोहरे के कारण ट्रेन संचालन पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए रेलवे ने तत्काल कई अहम कदम उठाए हैं. इस संबंध में नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधकों को ट्रेनों की रियल टाइम स्थिति की समीक्षा करने और कैटरिंग समेत यात्रियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं. 

समय पर चलेंगी वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनें

इसी तरह दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारस और प्रयागराज मंडल के डीआरएम को भी ट्रेनों की स्थिति पर नजर रखने और जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है. रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों के समय पर संचालन के लिए अतिरिक्त रेक उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके तहत 20 कोच वाली वंदे भारत रेक का इस्तेमाल नई दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-नई दिल्ली सेवाओं को समय पर चलाने के लिए किया जा रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Disruption in train services due to dense fog
कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कैसी व्यवस्था, उत्तरी रेलवे CPRO ने बताया
Trains running late due to fog and cold wave (Photo- ITG)
Trains Status: रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक से यात्री बेहाल, राजधानी-सियालदह समेत कई ट्रेनें 16-16 घंटे लेट, देखें लिस्ट
IRCTC Weekend Tour Packages
नए साल के वीकेंड में बनाएं राजस्थान-गुजरात घूमने का प्लान, खास है IRCTC का ये टूर पैकेज
Andhra Pradesh: One passenger died in the fire incident in two coaches of the Tata-Ernakulam Express
आग की लपटें, चीख-पुकार के बीच ट्रेन से नहीं उतर पाए 70 साल के बुजुर्ग, एर्नाकुलम हादसे का ऐसा था मंजर
Tata Ernakulam Express
टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग, एक की मौत, झारखंड से केरल जा रही थी ट्रेन

आईआरसीटीसी में बनेगा वॉर रूम

इसके अलावा 16 कोच वाली वंदे भारत सेवा को बढ़ाने के लिए नामित 20 कोच की रेक को पश्चिम मध्य रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे भेजा जा रहा है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउदर्न रेलवे में भी उपलब्ध कोचों से दो एसी रेक तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लेट चल रही ट्रेनों को समय पर शुरू किया जा सके.

Advertisement

स्पेयर रेक के लिए आईआरसीटीसी कैटरिंग की व्यवस्था करेगा, जबकि साफ-सफाई और बिस्तर की व्यवस्था भी की जाएगी. रेलवे बोर्ड स्तर पर ट्रेनों की निगरानी की जा रही है और रियल टाइम कार्रवाई की जा रही है. साथ ही आईआरसीटीसी में एक वॉर रूम भी सक्रिय किया जाएगा, जो ट्रेनों की निगरानी और कैटरिंग से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement