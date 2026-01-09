scorecardresearch
 
अंकिता भंडारी से लेकर इंदौर की मौतों तक का जिक्र... राहुल गांधी का 'हल्ला बोल', गिनाईं BJP सरकार की 'नाकामियां'

Rahul Gandhi attack on BJP: राहुल गांधी ने BJP की डबल इंजन सरकारों को 'भ्रष्टाचार का वसूली-तंत्र' बताया है. अंकिता भंडारी केस, इंदौर जल त्रासदी और रेल हादसों का हवाला देते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर अरबपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया.

राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को बताया मौतों की सीधी वजह.(File Photo:ITG)
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों पर तीखा हमला किया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि BJP की राजनीति में 'भ्रष्टाचार और अहंकार का जहर' घुल चुका है, जिससे आम भारतीय की जिंदगी तबाही की कगार पर पहुंच गई है.

राहुल गांधी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र करते हुए न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए. राहुल ने पूछा कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है कि सत्ता का संरक्षण BJP के किस VIP को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा?

उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्नाव मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरा देश देख चुका है कि सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी.

राहुल गांधी ने इंदौर की हालिया जल त्रासदी और देश के अन्य हिस्सों में खराब पानी की सप्लाई को मुद्दा बनाया. उन्होंने लिखा कि इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात-हरियाणा-दिल्ली तक '

'काले पानी' और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है. छिंदवाड़ा कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें, सरकारी अस्पतालों में नवजातों को मारते चूहे, सरकारी स्कूलों की गिरती छतें लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार की सीधी मार है.

राहुल ने पर्यावरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहां-जहां अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां-वहां नियमों को रौंद दिया गया. पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और जनता को बदले में मिल रहा है- धूल, प्रदूषण और आपदा. उन्होंने आरोप लगाया कि पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और BJP सरकार हर बार फोटो-ऑप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता करती है.

राहुल गांधी ने लिखा, ''मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए. आम भारतीय के लिए ये भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी कुचल रहा है.''

---- समाप्त ----
