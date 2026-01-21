'अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिलना सही, उन्होंने अन्याय किया...', माघ मेला विवाद पर बोले रामभद्राचार्य

माघ मेला (प्रयागराज) में हुई स्वामी अविमु्क्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसे मामले में राजनीतिक रंग चढ़ने के साथ बयानों का सिलसिला भी जारी है. इस मामले में अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिए जाने की बात को सही ठहराया है. रामभद्राचार्य ने बुधवार को पत्रकारों से बातचत के दौरान कहा- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया है.



क्या बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बुधवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि 'उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है. नियम है कि रथ से गंगा घाट तक नहीं जाया जा सकता. पुलिस ने उन्हें रोका था. हम भी संगम तक पैदल ही जाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया नोटिस बिल्कुल सही है.'

और पढ़ें

माघ मेला प्रशासन के नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया जवाब

बता दें कि प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मंगलवार को नोटिस भेजा गया था. नोटिस में कहा गया था कि आप कैसे खुद को ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. जबकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है. बुधवार को इस नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब दिया गया है. यह जवाब 8 पन्नों का है. इस नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि वही शंकराचार्य हैं.

---- समाप्त ----