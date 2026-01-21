scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिलना सही, उन्होंने अन्याय किया...', माघ मेला विवाद पर बोले रामभद्राचार्य

माघमेला के दौरान हुई घटना के मामले में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिए जाने की बात को सही ठहराया है.

Advertisement
X
जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य (फाइल फोटो)
जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य (फाइल फोटो)

माघ मेला (प्रयागराज) में हुई स्वामी अविमु्क्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसे मामले में राजनीतिक रंग चढ़ने के साथ बयानों का सिलसिला भी जारी है. इस मामले में अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिए जाने की बात को सही ठहराया है. रामभद्राचार्य ने बुधवार को पत्रकारों से बातचत के दौरान कहा- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया है.

क्या बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य?
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बुधवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि 'उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है. नियम है कि रथ से गंगा घाट तक नहीं जाया जा सकता. पुलिस ने उन्हें रोका था. हम भी संगम तक पैदल ही जाते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया नोटिस बिल्कुल सही है.'

माघ मेला प्रशासन के नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया जवाब 
बता दें कि प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मंगलवार को नोटिस भेजा गया था. नोटिस में कहा गया था कि आप कैसे खुद को ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. जबकि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है. बुधवार को इस नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब दिया गया है. यह जवाब 8 पन्नों का है. इस नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि वही शंकराचार्य हैं.

 

सम्बंधित ख़बरें

प्रयागराज कमिश्नर जोगिंदर कुमार और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo: ITG)
कौन हैं वो कमिश्नर जिन्होंने शंकराचार्य को माघ मेले में रोका? जिसकी वजह से मचा है बवाल
Swami Avimukteshwaranand Ji
स्वामी Avimukteshwaranand पर क्यों मचा है बवाल?
Swami Avimukteshwaranand
जानिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अलावा देश में कौन हैं तीन शंकराचार्य
अविमुक्तेश्वरानंद. (File Photo: ITG)
'हां मैं शंकराचार्य...', मेला प्राधिकरण को अविमुक्तेश्वरानंद ने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखकर दिया जवाब
controversy over bathing at the confluence in up
'राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं...', नोटिस पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement