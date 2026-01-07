PM मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत... गाजा पीस प्लान और आतंकवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत की. साल 2026 में दोनों नेताओं के बीच यह पहली सीधी बातचीत थी, जिसमें भारत-इजरायल सामरिक साझेदारी, गाजा में शांति प्रक्रिया और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई.
विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और इजरायल के नागरिकों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की. बातचीत के दौरान उन्होंने वर्ष 2026 में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की. दोनों नेताओं ने कहा कि भारत-इज़रायल संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण से निर्देशित रहेंगे.
गाजा शांति योजना पर हुई ब्रीफिंग
MEA के बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को गाजा पीस प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया. यह योजना अमेरिका समर्थित कूटनीतिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य इज़रायल-हमास संघर्ष को समाप्त कर क्षेत्र में स्थायी और न्यायसंगत शांति स्थापित करना है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र में न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति के प्रयासों के प्रति भारत के लगातार समर्थन को दोहराया.
आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस'
दोनों नेताओं ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के सभी रूपों और स्वरूपों के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई. प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है और क्षेत्रीय तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए और संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई.
पीएम मोदी ने भी एक्स पर दी जानकारी
बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "अपने दोस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके खुशी हुई और उन्हें और इजरायल के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दीं. हमने आने वाले साल में भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के तरीकों पर चर्चा की. हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और आतंकवाद से ज़्यादा मज़बूती से लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया."