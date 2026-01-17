scorecardresearch
 
कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, बोले- रेप करने से मिलता है..., बीजेपी ने घेरा

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बयान मानवता और सनातन धर्म का अपमान है.

फूल सिंह बरैया का विवादित बयान. (photo: Social Media)
फूल सिंह बरैया का विवादित बयान. (photo: Social Media)

मध्य प्रदेश की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में हैं. उन्होंने महिलाओं, विशेषकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और घृणित टिप्पणी की हैं. बरैया के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रियंका शाम तक कुछ बोलेंगी.

संबित पात्रा ने बरैया की आलोचना करते हुए कहा, 'बरैया विधायक हैं और एक सम्मानित पद पर आसीन हैं... वे राहुल और प्रियंका के करीबी हैं. दिग्विजय सिंह मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका. उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है, बल्कि मानवता का भी अपमान किया है.'

बीजेपी नेता ने कहा कि  उन्होंने बाबासाहेब अंबेडकर को आहत किया है...मुझे उम्मीद है कि शाम तक प्रियंका गांधी इस पर कुछ कहेंगी...राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं है.

बरैया की थ्योरी

दरअसल, बरैया एक इंटरव्यू में कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बरैया को कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्टली ओबीसी में होते हैं. रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी व्यक्ति रास्ते से जा रहा हो, उसे खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो जाता है, रेप हो सकता है. लेकिन आदिवासी में कौन सी सुंदर स्त्री है? एससी में कौन सी? मोस्ट ओबीसी में क्या सुंदर स्त्री हैं? क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्मग्रंथों में इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं... चांडाल... सहवास करने पर तीर्थ मिलेगा. अब वह तीर्थ नहीं जा पा रहा तो घर बैठे विकल्प दिया गया- उनकी औरतों को पकड़ के सहवास कर लो, फल मिल जाएगा.

उन्होंने दावा किया कि धर्मग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता तो दलित-आदिवासी या ओबीसी वर्ग की महिला सहवास करेगा तो उसे वही 'तीर्थ फल' मिलेगा. बरैया ने छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को भी इसी कथित धार्मिक निर्देश से जोड़ते हुए बेहद आपत्तिजनक बातें कहीं.

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बरैया ने आपत्तिजनक बयान दिया हो. इससे पहले भी वह कई मौके पर विवादित बयान दे चुके हैं.

