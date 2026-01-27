scorecardresearch
 
#RollbackUGC से सुप्रीम कोर्ट तक... कैसे बढ़ा UGC नियमों का विवाद? याच‍िका दाख‍िल कर की ये मांग

यूजीसी के नए इक्विटी और एंटी-डिस्क्रिमिनेशन नियम अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए हैं. इन नियमों को चुनौती देती एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह व्यवस्था केवल SC/ST और OBC वर्गों तक सीमित है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को कथित जातिगत भेदभाव के मामलों में न तो समान सुरक्षा मिलती है और न ही प्रभावी शिकायत निवारण का अधिकार.

UGC के नए नियमों पर सवर्ण-विरोध का आरोप, मामला सुप्रीम कोर्ट में (Photo: Arun Kumar)
यूजीसी के 'इक्विटी प्रमोशन' नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका जनहित याचिकाएं दायर करने वाले वकील विनीत जिंदल ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के ये नियम SC, ST और OBC के अलावा बाकी वर्गों के लोगों को शिकायत दर्ज कराने और संस्थागत सुरक्षा का अधिकार नहीं देते.

याचिका में यह भी कहा गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव झेलने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति से क्यों न हो. याचिका के मुताबिक, जाति के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

UGC विवाद: क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे आया

UGC’s 2026 discrimination guidelines tighten compliance: what changes for universities and students
UGC के नए नियम ‘काला कानून’ या कैंपस में समानता की कोशिश? शिक्षा मंत्रालय देगा जवाब
2016 हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद अदालतों और कैंपस के नियमाकों के बीच चले लंबे मंथन का नतीजा है यूजीसी रेगुलेशन 2026.
हॉस्टल में हुई एक मौत, दस साल बाद ‘UGC नियम 2026‘ के रूप में पुनर्जन्म
Delhi में UGC HQ के बाहर प्रदर्शन, BJP में भी विरोध तेज
UGC के नयन नियमों को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है
दिल्ली में UGC हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण समाज का प्रदर्शन, देखें बवाल की तस्वीरें
यह नियम सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगा. ( Photo: ITG)
क्या स्कूलों में भी लागू होगा... यहां पढ़िए UGC से जुड़े हर सवालों के जवाब

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को 'प्रमोशन ऑफ इक्व‍िटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेंशस, 2026' नाम से नए नियम लागू किए, जिनका लक्ष्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकना है. इन नियमों के तहत शिक्षण संस्थानों को Equal Opportunity Centre, Equity Committee, 24×7 हेल्पलाइन और Equity Squad जैसी व्यवस्थाएं बनाने की बात की गई ताकि भेदभाव की शिकायतें तुरंत सुलझाई जा सकें.

नए नियमों की वजह से सोशल मीडिया पर भारी बहस शुरू हो गई, खासकर सामान्य (सवर्ण) वर्ग के छात्रों और कुछ संगठनों का मानना है कि नियम निर्धारित जाति वर्गों के अलावा बाकी लोगों के अधिकारों की रक्षा ठीक से नहीं करते और झूठी शिकायतों का डर बढ़ाते हैं. इस असहमति के बीच एक जनहित याचिका (PIL) सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि नियमों के कुछ प्रावधान समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, इसलिए उनकी वैधता की जांच होनी चाहिए.

