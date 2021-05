चेन्नई: रेमडेसिविर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़, JLN स्टेडियम के बाहर नियमों की उड़ी धज्जियां

कोरोना संकट के बीच देशभर के कई राज्यों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए लोगों को अब भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. तमिलनाडु के चेन्नई में भी हाल कुछ ऐसा ही नजर आया है. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रेमडेसिविर के लिए लंबी कतार देखने को मिली. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं.

शनिवार यानी 15 मई को तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया कि रेमडेसिविर चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बेची जाएगी. केवल 300 टोकन ही रोजाना जारी किए जाएंगे. विभाग की तरफ से जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि रेमडेसिविर लेने वालों की एंट्री गेट नंबर पांच से होगी जबकि एग्जिट गेट नंबर चार से किया जाएगा.

Tamil Nadu: Scores of people gather outside Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai to get Remdesivir



"My entire family is in hospital. I'm trying for last 10 days but haven't got medicine yet. Govt is trying to organise beds but no improvement on Remdesivir," says a local#COVID19 pic.twitter.com/SnWUu7KkQj