पटना में सुबह-सुबह एनकाउंटर, कुख्यात अपराधी राजीव के पैर में लगी गोली

पटना पुलिस ने बुधवार को सुबह-सुबह आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट में कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ सूर्या को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया. पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में अपराधी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए एनएमसीएच (NMCH) में भर्ती कराया गया है.



सिटी एसपी पटना परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजीव उर्फ सूर्या गायघाट क्षेत्र में मौजूद है और संभवतः कोई बड़ी वारदात की साजिश रच रहा है. इस सूचना के आधार पर एसटीएफ, डीआईयू और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जैसे ही टीम ने उसे घेरा, राजीव ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.



इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और राजीव के पैर में गोली लग गई. गोली लगने से वह घायल हो गया. टीम ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एनएमसीएच) में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.



पुलिस ने बताया कि राजीव कुमार उर्फ सूर्या पर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, चोरी, अवैध हथियार रखने, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत दर्जनों से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह लंबे वक्त से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था.



पुलिस के अनुसार, वह कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है और फरार चल रहा था.

