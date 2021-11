गुरु नानक जयंती के लिए बड़ी संख्या में पाकिस्तान जाएंगे श्रद्धालु, हजारों लोगों को वीजा

गुरु नानक देव की 552वीं जयंती पर दुनिया भर से करीब 8 हज़ार सिख श्रद्धालु पाकिस्तान की यात्रा करने जा रहे हैं. ये सभी 17 नवंबर को गुरुद्वारा ननकाना साहिब में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होगें. पाकिस्तान ने इसके लिए भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए 3,000 वीज़ा जारी किए हैं.

भारतीय सिख तीर्थयात्रियों का एक समूह, 17 नवंबर को गुरुद्वारा ननकाना साहिब में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए निकलेगा. पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर के पास स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब को गुरुद्वारा जन्म स्थान के तौर पर भी जाना जाता है.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने शनिवार को जानकारी दी कि दुनिया भर से 8,000 से अधिक सिख तीर्थयात्री, गुरु नानक देव की 552वीं जयंती मनाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे. उन्होंने ट्वीट किया कि- "बाबा गुरु नानक की जयंती मनाने के लिए दुनिया भर से 8 हजार से ज़्यादा सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं. गुरुओं, सूफियों और योगियों की धरती पर आपका स्वागत है."

