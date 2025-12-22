scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'तेरा नंबर गंदी वेबसाइट पर डाल दूंगा...', ऑनलाइन मिले शख्स ने पहले मदद दी फिर टॉर्चर, जान देने चली महिला

बेंगलुरु में सोशल मीडिया के जरिए बनी दोस्ती एक महिला के लिए भयावह अनुभव में बदल गई.आर्थिक मदद के नाम पर संपर्क में आए आरोपी ने कथित तौर पर उधार की रकम को दबाव बनाकर यौन उत्पीड़न और धमकियां दीं. लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
ऑनलाइन मिले शख्स ने दिया टॉर्चर (Photo: Representational image)
ऑनलाइन मिले शख्स ने दिया टॉर्चर (Photo: Representational image)

कर्नाटक के बेंगलुरु में ऑनलाइन दोस्ती के खतरों को उजागर करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. राजगोपाल नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने कथित तौर पर लंबे समय तक चले ऑनलाइन उत्पीड़न और यौन धमकियों से मानसिक रूप से टूटकर आत्महत्या का प्रयास किया. बेंगलुरु पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से परितोष यादव नामक युवक से हुआ था. यह संपर्क उस समय बना, जब महिला की बेटी गैस सिलेंडर विस्फोट की घटना में घायल हो गई थी और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता थी. आरोप है कि इसी दौरान परितोष यादव ने महिला को 30 हजार रुपये उधार दिए.

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि बाद में आरोपी ने इस रकम को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उसके साथ इंटीमेट होने की मांग करने लगा. पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार उसे अश्लील मैसेज और गंदे वीडियो भेजता था. इसके साथ ही उसने धमकी दी कि अगर महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका मोबाइल नंबर अश्लील वेबसाइटों पर अपलोड कर देगा, पब्लिक प्लेस पर प्रसारित करेगा और वेश्यावृत्ति से जुड़े लोगों के साथ शेयर कर देगा.

सम्बंधित ख़बरें

Sanjana alias Vanaja
प्यार का दबाव और राजनीतिक रसूख..., महिला से तंग आकर पुलिस इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई FIR
यात्री अंकित दीवान ने बताया कि घटना तब हुई जब वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे. (Photo: ITG)
'जातिवादी कमेंट, परिवार को धमकी दी', पायलट ने यात्री पर हमले के बाद दी सफाई
Mangaluru District Sessions Court grants bail to Mask Man Chinnayya after interim charge sheet filing.
धर्मस्थल केस: जेल से बाहर आया 'मास्क मैन' चिन्नय्या, 23 दिन पहले मिली थी जमानत
बेटे को मारने की धमकी, ड्रग्स केस का डर... महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' कर यूं लूटे 2 करोड़
Bengaluru man earning Rs 60 lakh questions living in India over quality of life
दुर्लभ शक्तिवर्धक दवा के नाम 48 लाख की ठगी... ऐसे खुली 'गुरुजी' की पोल, 2 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

लगातार मिल रही इन धमकियों और उत्पीड़न के कारण महिला गहरे मानसिक तनाव में चली गई. पुलिस के मुताबिक, जब इस पूरे मामले की जानकारी महिला के पति को हुई, तो पति-पत्नी के बीच भी विवाद उत्पन्न हो गया. पारिवारिक तनाव और ऑनलाइन प्रताड़ना के दबाव में महिला ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के यहां रहने लगी.

आरोप है कि इसी दौरान महिला ने मानसिक रूप से बेहद परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया. हालांकि समय रहते उसे सहायता मिल गई. इसके बाद महिला ने राजगोपाल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है और डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति सतर्क रहने की गंभीर चेतावनी देता है.  
  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement