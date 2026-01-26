Republic Day का जश्न मातम में बदला, झंडा उतारते वक्त करंट लगने से छात्र की मौत

ओडिशा के जगतसिंहपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय करंट लगने से कक्षा 10 के छात्र की मौत हो गई. यह घटना कूजांग थाना क्षेत्र के समागोल इलाके में स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर में सोमवार सुबह हुई.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृत छात्र की पहचान केन्द्रापड़ा जिले के रहने वाले ओम प्रकाश द्विवेदी के रूप में हुई है. वह निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था और कक्षा 10 का छात्र था. पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह छात्रों ने कोचिंग सेंटर की इमारत की छत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. ध्वजारोहण के लिए लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया गया था, जो बाद में हादसे का कारण बन गई.

पुलिस ने बताया कि जब छात्र झंडा उतार रहा था, उसी दौरान लोहे की पाइप पास से गुजर रही बिजली की तार के संपर्क में आ गई. इससे पाइप में करंट दौड़ गया और छात्र को जोरदार झटका लगा. करंट लगते ही छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा.

लोहे की पाइप होने की वजह से लगा करंट

Advertisement

घटना के बाद मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. छात्र को तत्काल पास के कूजांग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि लोहे की पाइप में करंट दौड़ने के कारण ही छात्र की मौत हुई.

पुलिस ने इस मामले में लापरवाही का संदेह जताते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कोचिंग सेंटर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं और क्या झंडा लगाने के दौरान सावधानी बरती गई थी.

मृत छात्र के पिता गुजरात में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

---- समाप्त ----