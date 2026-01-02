scorecardresearch
 
सफेद कंबल से ढके पहाड़... हिमालय में बर्फबारी के साथ नए साल की शुरुआत, सैटेलाइट तस्वीरों में देखें ये नजारे

सैटेलाइट तस्वीरों में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे हिस्सों में बर्फ का सफेद कंबल साफ दिख रहा है, जिससे सर्दियों की वापसी पूरी तरह महसूस हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस वीकेंड हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है.

घाटी में लौटी सर्दियों की ठंडक (PTI)
घाटी में लौटी सर्दियों की ठंडक (PTI)

2026 का पहला दिन हिमालय के ऊंचे इलाकों में ताजी बर्फबारी के साथ आया. दिसंबर में भी हल्की बर्फबारी हुई थी जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान गिर गया.

पाहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग और शोपियां जैसे इलाकों में हाल के दिनों में बर्फ गिरी है. केंद्रीय कश्मीर के गंडरबल जिले में सोनमर्ग-जोजिला मार्ग पर भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) की टीमों ने सड़कें खोलने के काम शुरू कर दिए हैं.

(नीचे सोनमर्ग, रोहतांग पास कुल्लू, पीर की गली पुंछ और पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरें देख‍िए. बर्फ की चादरों से ढके पहाड़ों का ये नजारा कैद हुआ है.) 

पहलगाम के ऊंचे हिस्सों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर साफ़ दिखाई दे रही है, जबकि घाटी के निचले हिस्सों में बर्फ कम है. कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में भी मंगलवार को नई बर्फबारी हुई, जिसने फिर से पर्यटकों को इस खूबसूरत जगह की ओर खींचा.

शोपियां और पूंछ जिले की सीमा पर स्थित पिर की गली पास, जो ऐतिहासिक मुग़ल रोड का सबसे ऊंचा बिंदु है, यहां पर भी नई बर्फबारी हुई है, जिससे सर्दियां और ज्यादा बढ़ गई हैं. 

हिमाचल प्रदेश में मनाली सहित ऊंचे इलाकों में भी कड़ाके की ठंड है और तापमान शून्य से नीचे गिरा है. अटल टनल और कोक्सार के ऊंचे हिस्सों में भी बर्फबारी हुई है. मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर के अनुसार, नए साल की छुट्टियों के चलते होटल लगभग 90% भरे हुए हैं.

नए साल की ये बर्फबारी घाटी में पर्यटन के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है. कई सरकारी और अन्य प्रयासों के बाद अब फिर से डल झील पर शिकारों में पर्यटक घूमते दिख रहे हैं.

