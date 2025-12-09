scorecardresearch
 
'मैं चुनाव लड़ूंगी... AICC ने किया मेरा समर्थन', कांग्रेस से सस्पेंशन पर बोलीं नवजोत कौर सिद्धू

कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने अपने निलंबन के बाद आज तक को दिए पहले इंटरव्यू में कई खुलासे किए. उन्होंने दावा किया कि उनका निलंबन AICC से नहीं हुआ है और पार्टी के 80% सदस्य उनके साथ हैं. उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से हटाया गया था, क्योंकि वह कोई गैर-कानूनी काम करने को तैयार नहीं थे.

कांग्रेस से सस्पेंशन पर बोलीं- नवजोत कौर सिद्धू. (Photo: ITG)
पंजाब कांग्रेस से निलंबन के बाद नवजोत कौर सिद्धू के तेवर और तल्ख हो गए हैं. उन्होंने मंगलवार को अमृतसर में आजतक से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर सीधा हमला बोला और अपने निलंबन को पूरी तरह अवैध करार दिया.

नवजोत कौर सिद्धू ने आजतक से खास बातचीत में कहा, मैंने कहा- मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे गए. लोगों का सवाल था कि सारा पंजाब आपको सीएम फेस देखना चाहता है तो मेरा जवाब ये था कि हमारे पास 500 करोड़ नहीं हैं, सीएम की सीट फाइट करने के लिए और किसी को देने के लिए. हम तो अपने लिए भी पार्टी से पैसे मांगते हैं, हमारा काला धन नहीं है और लोग खुद खर्च करते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की ओर से हमें पैसे मिलते भी हैं तो नवजोत सिद्धू बचे हुए पैसे पार्टी को लौटा देते हैं. उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'मैं क्यों बोलूं कि किस-किस ने पैसे लिए? सुनील जाखड़ ने भी सबूतों के साथ जवाब दे दिया है. मैं पास भी सबूत हैं.'

सुखजिंदर रंधावा के नोटिस से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक तो आया नहीं है, आना है तो आ जाए. चले सुप्रीम कोर्ट तक. इन्होंने हमें हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर किया था.

कांग्रेस से रास्ते बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए भगवान के रास्ता, हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं. हम अपने फाउंडेशन से बहुत खुश हैं, हमें कुर्सियों पर बैठने का कोई शौक नहीं है.

नवजोत सिद्धू कौर ने दावा किया कि मुझे AICC से 80% समर्थन मिला है. मुझे पंजाब कांग्रेस से समर्थन मिल गया है. आज हमारे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर त्यागपत्र देने वाले थे, लेकिन मैं इन लोगों से मना कर दिया है कि इस्तीफा मत दो.

चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही जो पार्टी मुझे टिकट देगी मैं उससे चुनाव लड़ूंगी. वो (नवजोत सिद्धू) कहते हैं, ये बस छोड़कर आजा जाओ, मैं कहती हूं कि मुझे लड़ने दो पंजाब के लिए.

कौर ने अंत में कहा कि AICC से कोई निलंबन नहीं हुआ है. राजा वड़िंग खुद निलंबित होने वाले हैं. उनकी अवैध फैक्ट्री है.

