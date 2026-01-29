scorecardresearch
 
MOTN: इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या... देश का अब तक का सबसे बेहतर PM कौन? देखें सर्वे के नतीजे

देश में अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सीटें बढ़कर 352 हो जाएंगी. यही नहीं, बीजेपी की सीटें भी बढ़कर 287 हो जाएंगी. इस तरह बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करती नजर आ रही है.

देश का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन (Photo: ITG)
मौजूदा समय में अगर लोकसभा चुनाव हो तो देश का मिजाज कैसा होगा. किसकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन होगा. इन तमाम सवालों को लेकर किए गए सर्वे के नतीजे आ गए हैं. 

इंडिया टुडे- सी वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पसंद कौन है? तो 55 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी को सही दावेदार बताया जबकि 27 फीसदी ने राहुल गांधी का नाम लिया. इससे पहले अगस्त 2025 में MOTN के सर्वे में 52 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी तो 25 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को पहली पसंद बताया था. 

सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? तो 50 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद बताया जबकि 12 फीसदी लोगों ने इंदिरा गांधी को देश की अब तक की सबसे बेहतर प्रधानमंत्री बताया. अटल बिहारी वाजपेयी को भी 12 फीसदी लोगों ने अब तक का सबसे बेहतर पीएम बताया. वहीं, मनमोहन सिंह को 11 फीसदी जबकि जवाहर लाल नेहरू को 6 फीसदी लोगों ने सबसे बेहतर पीएम बताया.

्

वहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज से 57 फीसदी लोग बहुत खुश हैं. 16 फीसदी लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को औसत बताया जबकि 24 फीसदी लोगों ने खराब बताया. वहीं, एनडीए के कामकाज से 52 फीसदी लोग संतुष्ट हैं जबकि 24 फीसदी लोग एनडीए सरकार से असंतुष्ट हैं.

बता दें कि ये सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच हुआ. हर आयु वर्ग जाति, धर्म, लिंग वाले 36 हजार 265 लोग इसमें शामिल हुए. हालांकि इन आंकड़ों में मोटे तौर पर पांच फीसदी का मार्जिन एरर हो सकता है.

वोट प्रतिशत की बात करें तो अगर मौजूदा समय में चुनाव होते हैं तो एनडीए को 47 फीसदी का फायदा होता नजर आ रहा है. इंडिया ब्लॉक को 39 फीसदी तो अन्य को 14 फीसदी वोट मिलते नजर आ रहे हैं.

MOTN सर्वे में पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो परिणाम क्या होगा, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? सर्वे में सामने आया कि NDA को 352 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि INDIA ब्लॉक को 182 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं. हालांकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थीं, जबकि INDIA ब्लॉक के खाते में 234 सीटें आई थीं. अगस्त 2025 में सर्वे किया गया था, जिसमें एनडीए को 324 सीटें और INDIA ब्लॉक को 208 सीटें मिलने का अनुमान था. 

आज चुनाव हुए तो किसको कितने वोट?

अगर गठबंधन वाइज वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक NDA गठबंधन को 47%, INDIA ब्लॉक को 39% और अन्य को 14% वोट शेयर मिल सकता है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 43% वोट शेयर मिला था, जबकि INDIA ब्लॉक को 40% वोट मिला था. अगस्त में हुए सर्वे में एनडीए को 47% और INDIA ब्लॉक को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान था.

सर्वे में ये पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी. सर्वे में सामने आया कि बीजेपी को 287, कांग्रेस को 80 और अन्य को 176 सीटें मिलने का अनुमान है. 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें मिली थीं. अगस्त में हुए सर्वे में बीजेपी को 260 सीटें और कांग्रेस को 97 सीटें मिलने का अनुमान था.

पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी के खाते में 41%, कांग्रेस के खाते में 20% और अन्य के खाते में 39% वोट जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
