मिजोरम: नहीं रहा दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली का मुखिया, परिवार में 38 पत्नियां, 89 बच्चे

दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया माने जाने वाले जिओना चाना का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. चाना के परिवार में 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं. इतना लंबा परिवार होने के नाते वह मिजोरम में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र थे.

मिजोरम के सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, 'मिजोरम और बकटावंग तलंगनुम में उनका गांव, परिवार के कारण राज्य में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन गया था.' जिओना के परिवार की महिलाएं खेती करती हैं और घर चलाने में योगदान देती हैं. जिओना की सबसे बड़ी पत्नी मुखिया की भूमिका निभाती है और घर के सभी सदस्यों के कार्यों का बंटवारा करने के साथ ही कामकाज पर नजर भी रखती हैं.

