मिजोरमः कोरोना पॉजिटिव मंत्री की तस्वीर वायरल, अस्पताल में खुद लगा रहे पोछा

कोरोना की भयावह त्रासदी पूरा देश झेल रहा है. किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है. इन तमाम खबरों के बीच कभी-कभी आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जब मंत्री खुद एक अस्पताल में पोछा लगा रहे हैं.

दरअसल, मिजोरम के ऊर्जा मंत्री आर लालजिरलियाना 11 मई को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड से लालजिरलियाना की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वे वार्ड में साफ-सफाई करते नजर आ रहे हैं.

इस फोटो को कई लोगों ने ट्वीट किया है. फोटो में दिख रहा है कि मंत्री अस्पताल की गाउन पहने हुए हैं और हाथ में पोछा लेकर अस्पताल के वार्ड का फर्श साफ कर रहे हैं. अस्पताल का नाम जोराम मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है.

You need to be a responsible citizen first!!! Wonderful example set by @ZoramthangaCM GOVT...The Power Minister R Lalzirliana, was seen sweeping the floor of the Covid ward where he is recovering...@MmhonlumoKikon pic.twitter.com/LdSgwSyH6U