अगला स्टेशन 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' है... क्यों बदला गया दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन का नाम?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राममंदिर मयूर विहार कर दिया है. यह स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित है और शिव विहार-मजलिस पार्क कॉरिडोर का हिस्सा है.

और पढ़ें

डीएमआरसी का कहना है कि स्टेट नेम्स अथॉरिटी के फैसले के अनुसार, पूर्वी दिल्ली स्थित मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार कर दिया गया है.

दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर श्री राम मंदिर मयूर विहार कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि मयूर विहार पॉकेट वन और फेज वन दो मेट्रो स्टेशन होता था. इसके चलते लोगों को भ्रम हो जाता था. इसके साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने डीएमआरसी से मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की मांग की थी. अब इसी मांग के आधार पर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में स्टेट नेम्स अथॉरिटी (SNA) की सिफारिश पर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया है. दरअसल दिल्ली सरकार के तहत 29 सदस्यीय संस्था है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है. यह NCT दिल्ली में सड़कों, पार्कों, कॉलोनियों और अन्य भौगोलिक स्थलों के नामकरण या रिनेमिंग का निर्णय लेती है.

Advertisement

अब तक मयूर विहार पॉकेट-1 के नाम से जाना जाने वाला मेट्रो स्टेशन दो प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है. प्लेटफॉर्म-1 से शिव विहार और मौजपुर-बाबरपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें मिलती हैं जबकि प्लेटफॉर्म-2 से मजलिस पार्क की दिशा में ट्रेनें चलती हैं. स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए चार लिफ्ट और तीन एस्केलेटर उपलब्ध हैं. इसके अलावा यहां फर्स्ट-एड रूम, शौचालय और टोकन वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

---- समाप्त ----