UAE ने 2026 को घोषित किया 'परिवार का साल', PM मोदी ने मन की बात में सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पारंपरिक फैमिली सिस्टम को समाज की मजबूती की नींव बताया. साथ ही संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 2026 को 'फैमिली ईयर' घोषित करने के फैसले की जमकर तारीफ की.

पीएम मोदी ने यूएई के 'फैमिली ईयर 2026' को सराहा (Photo/ PMO India)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम में भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 2026 को ‘फैमिली ईयर’ घोषित किए जाने के फैसले की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत का ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है, जिसे आज पूरी दुनिया दिलचस्पी और सम्मान के साथ देख रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि कई देश भारत की पारिवारिक संरचना से प्रेरणा लेते हैं और इसे समाज को जोड़ने वाली ताकत के रूप में देखते हैं. मन की बात में पीएम ने बताया कि हाल ही में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत दौरे पर आए थे, जहां इस पहल को लेकर बातचीत हुई थी. पीएम मोदी ने उन्हें अपना भाई बताते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक भावना को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उन्हें बताया कि संयुक्त अरब अमीरात 2026 को फैमिली ईयर के रूप में मना रहा है. इस पहल का उद्देश्य परिवारों के बीच आपसी समझ, सहयोग और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है. पीएम मोदी ने इसे समय की जरूरत बताते हुए कहा कि मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की नींव रखते हैं.

फैमिली ईयर 2026 एक राष्ट्रीय पहल

UAE सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, फैमिली ईयर 2026 एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका मकसद यूएई में रहने वाले सभी लोगों को परिवार के महत्व के प्रति जागरूक करना है. इस पहल के जरिए मजबूत, एकजुट और दयालु समुदाय के निर्माण पर जोर दिया जाएगा और पारिवारिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी.

यह भी पढ़ें: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिले पीएम

UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पिछले 10 वर्षों में पांचवीं बार भारत आए थे. यह उनकी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा थी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और UAE के बीच मजबूत होते रिश्तों में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की साझा समझ अहम भूमिका निभा रही है.

मन की बात में प्रधानमंत्री का यह संदेश साफ तौर पर परिवार, संस्कृति और सामाजिक एकता के महत्व को रेखांकित करता है, जिसे उन्होंने भारत की ताकत और वैश्विक पहचान का आधार बताया.

