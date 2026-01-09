scorecardresearch
 
फरियाद लेकर कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा युवक… बाहर निकला तो ले उड़ा पुलिसकर्मी की बाइक!

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अपने पिता के खिलाफ एक युवक शिकायत दर्ज कराने कमिश्नर ऑफिस पहुंचा था. बाहर निकलते ही उसने कमिश्नर दफ्तर परिसर से एक पुलिसकर्मी की बाइक चोरी कर ली. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली है.

पुलिस वाले की बाइक चुरा ले गया युवक. (Photo: Representational)
केरल में तिरुवनंतपुरम में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक युवक फरियाद लेकर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा, लेकिन बाहर निकलते समय वह एक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया. शिकायत दर्ज न होने से नाराज युवक ने कमिश्नर ऑफिस परिसर से एक पुलिसकर्मी की बाइक चोरी कर ली. पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली है.

एजेंसी के मुताबिक, यह घटना गुरुवार दोपहर की है. आरोपी की पहचान अमल सुरेश के रूप में हुई है, जो तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था. दोपहर करीब एक बजे ड्यूटी पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने अपनी बाइक कमिश्नर ऑफिस परिसर में खड़ी कर दी. जल्दबाजी में बैग बाइक पर ही छोड़ दिया, जिसमें बाइक की चाबी भी रखी हुई थी.

इसी दौरान अमल सुरेश कमिश्नर ऑफिस में मौजूद था. उसका कहना है कि उसकी शिकायत नहीं सुनी गई. इससे नाराज होकर जब वह दफ्तर से बाहर निकला, तो उसकी नजर परिसर में खड़ी पुलिसकर्मी की बाइक पर पड़ी. बाइक पर लटका बैग और उसमें मौजूद चाबी देखकर उसने मौके का फायदा उठाया और बाइक लेकर वहां से निकल गया.

करीब दो घंटे बाद जब पुलिसकर्मी को अपनी बाइक जगह पर नहीं मिली तो इसकी जांच शुरू की गई. पूरे परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में दिखाई दिया कि एक युवक बाइक लेकर दफ्तर से बाहर जा रहा है. इसके बाद कैंटोनमेंट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अमल सुरेश पहले भी चोरी के मामलों में संलिप्त रह चुका है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने देर रात तिरुवनंतपुरम के मनवीयम वीथि इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई पुलिस बाइक भी बरामद कर ली गई. पूछताछ के दौरान अमल सुरेश ने पुलिस को बताया कि जब उसकी शिकायत कमिश्नर कार्यालय में नहीं सुनी गई, तो वह गुस्से में आ गया और उसी दौरान बाइक उठाकर ले जाने का फैसला कर लिया.

