हाथी को नहलाने गए महावत को जानवर सूंड से उठाकर पानी में फेंका, हुई मौत

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. यहां नय्यर डैम के पास स्थित रिहैू केंद्र में एक हाथी ने 27 साल के महावत की जान ले ली. यह घटना गुरुवार सुबह करीब 9:40 बजे की बताई जा रही है. हादसे के बाद वन विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

पुलिस के अनुसार, मृतक महावत रोजमर्रा की तरह हाथी को नहलाने के लिए उसे जलाशय की ओर ले गया था. इसी दौरान अचानक हाथी उग्र हो गया और उसने महावत को अपनी सूंड से जोरदार धक्का दे दिया. धक्के के कारण महावत पानी में गिर गया और पानी में डूबने से महावत की हालत गंभीर हो गई.

घटना के तुरंत बाद अन्य कर्मचारियों ने महावत को बाहर निकाला और नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि मृतक पिछले कुछ वर्षों से कोट्टूर हाथी पुनर्वास केंद्र में महावत के तौर पर कार्यरत था और उसे हाथियों को संभालने का अच्छा अनुभव भी था.

हादसे के बाद पुनर्वास केंद्र में मौजूद अन्य कर्मचारियों में डर का माहौल है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.



