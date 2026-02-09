scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मध्य प्रदेश में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग रैकेट का भंडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 5 अरेस्ट

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है. आरोप है कि गिरोह की महिलाएं लोगों को फुसलाकर मिलने बुलाती थीं, जबकि अन्य सदस्य आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करते थे.

Advertisement
X
गैंग आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे. (Photo: Representational)
गैंग आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हनीट्रैप और ब्लैकमेल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने इस मामले में रविवार को पांच लोगों को गिरफ्तार किया. ये आरोपी कथित तौर पर पिछले एक साल में लगभग 40 लोगों से लाखों रुपये बटोर चुके थे.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से तीन महिलाएं हैं. एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उससे 2.5 लाख रुपये ऐंठे हैं.

शिकायतकर्ता की शिकायत पर सनावद पुलिस स्टेशन ने एक्शन लिया. थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में जांच शुरू की गई और आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया.

सम्बंधित ख़बरें

प्रसन्नजीत रंगारी की पाकिस्तान जेल से वापसी.(Photo:ITG)
B Pharmacy करने वाला प्रसन्नजीत रंगारी कैसे पहुंचा पाकिस्तानी जेल?
ग्वालियर में महिला और उसकी नाबालिग बहन से रेप. (Photo: Representational )
ग्वालियर में रिश्ते शर्मसार! मौसेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर 2 बहनों से किया रेप
मिनेसोटा में हुई फायरिंग के दौरान वेनेजुएला का शख्स घायल
ग्वालियर में खाना बनाने से मना करने पर बीमार बीवी को शराबी पति ने मारी गोली
Pune police constable arrest in drug scam
खेत में नशे का कारोबार... MP में MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 12 करोड़ की दवाएं जब्त
शहर के बीच से बैलगाड़ी से निकली डॉक्टर दूल्हे की बारात. (Photo: Screengrab)
घोड़ी पर दूल्हा, 10 बैलगाड़ियों पर बाराती... डॉक्टर ने देसी अंदाज में रचाई शादी

यह भी पढ़ें: प्यार, ट्रेडिंग और ब्लैकमेलिंग... 'सेक्सटॉर्शन' में ऐसे फंसे रिटायर्ड इंजीनियर, हुई करोड़ों की ठगी

लोगों की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था गिरोह

सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी अर्चना रावत ने इस गैंग की स्ट्रैटेजी का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि गिरोह की महिलाएं बातचीत के जरिए लोगों को फुसलाती थीं और उन्हें मिलने के लिए बुलाती थीं. तभी गिरोह के दूसरे सदस्य चोरी-छुपे इस मुलाकात की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे. 

Advertisement

ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूलते थे पैसे

रावत ने बताया कि आरोपी इन वीडियो को वायरल करने की धमकी या उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते थे और लोगों से लाखों रुपये वसूल करते थे. उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement