वकील की फिसली स्कूटर और गलती से चल गई बंदूक, गोली लगने से मौत

केरल के कोट्टायम में एक अप्रत्याशित घटना हो गई. जिसमें एक वकील की मौत हो गई. बताया जाता है कि वकील की स्कूटर पलट गई. इसी दौरान गलती से उनकी बंदूक चल गई और गोली उन्हें लग गई. जिससे उनकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने मंगलवार को यहां बताया कि 56 साल के एक वकील की मौत हो गई, जब उनका स्कूटर फिसलकर पलट गया और गलती से बंदूक चल गई. यह घटना सोमवार रात करीब 9 बजे उझावूर के पास नीरुरुट्टी में हुई. मृतक की पहचान उझावूर के रहने वाले ओक्काट्टू जोबी के रूप में हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस के मुताबिक जोबी ढलान से नीचे जाते समय अपने स्कूटर से कंट्रोल खो बैठे. जिसके बाद दोपहिया वाहन पलट गया. पुलिस ने बताया कि गिरने के दौरान उनके पास रखी बंदूक दब गई और गलती से गोली चल गई. गोली उनके सिर में लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. कुराविलंगड पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि जोबी शिकार पर जाते थे और बंदूक उसी मकसद के लिए थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी. जिसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा गया तो वकील को गोली गली थी. ऐसे में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

